Доктор Мясников назвал самый опасный для зубов препарат

Бесконтрольный прием может привести к раку

Телетерапевт Александр Мясников рассказал о наиболее опасном последствии популярных препаратов бифосфонатов, которые используют для лечения остеопороза. Эти лекарства используются для укрепления костей.

По словам доктора, побочка – возможное развитие саркомы нижней челюсти. Иными словами, ситуация может привести к раку.

Мясников рекомендует предупреждать специалистов-стоматологов о приеме указанных лекарств.

"Когда вы идете к стоматологу на хирургию, вы должны заранее отменять бисфосфонаты. И всегда предупреждать об этом доктора", – указывает специалист.