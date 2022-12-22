Доктор Мясников назвал самый опасный для зубов препарат

Доктор Мясников назвал самый опасный для зубов препарат
Alexandr Romanchenko/www.globallookpress.com
Бесконтрольный прием может привести к раку

Телетерапевт Александр Мясников рассказал о наиболее опасном последствии популярных препаратов бифосфонатов, которые используют для лечения остеопороза. Эти лекарства используются для укрепления костей.

По словам доктора, побочка – возможное развитие саркомы нижней челюсти. Иными словами, ситуация может привести к раку.

Мясников рекомендует предупреждать специалистов-стоматологов о приеме указанных лекарств. 

"Когда вы идете к стоматологу на хирургию, вы должны заранее отменять бисфосфонаты. И всегда предупреждать об этом доктора", – указывает специалист.

Источник: Россия 1 ✓ Надежный источник
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