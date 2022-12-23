Какой вид рака встречается у мужчин чаще всего

Какой вид рака встречается у мужчин чаще всего
Фото: unsplash.com
Болезнь обычно проявляется после 50 лет

Врач-онколог Павел Копосов утверждает, что свыше одного млн мужчин в России страдают от злокачесвенной опухоли предстательной железы – этот вид рака у них является самым распространенным. 

Специалист отметил, что недуг, как правило, проявляется после 50 лет. Факторами риска также являются наследственность, расовая принадлежность, наследственность. По его словам, болезнь можеть проявляться и по женской линии, если у матери был рак молочной железы. 

"Если в семье были случаи обнаружения рака простаты у молодых мужчин (младше 50 лет), то имеет смысл проконсультироваться с генетиком", – объяснил он.

Онколог рассказал, что лечить такой вид опухолей можно разными способами – хирургически, методами радиохирургии, которые позволяют избежать осложнений в виде импотенции и недержания

Источник: Газета.ру ✓ Надежный источник
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