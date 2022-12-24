Как похудеть после 50 лет: названы суперпродукты

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Как известно, с возрастом избавиться от лишних килограммов становится все труднее. Однако диетологи уделяют особое внимание вопросу похудения людей зрелого возраста. Оказалось, есть несколько продуктов, которые могут существенно помочь в решении этой проблемы.
Так, западные эксперты по питанию Мелисса Митри и Марисса Мешулам утверждают, что отличной поддержкой при снижении веса после пятидесятилетия является регулярное употребление чернослива и ячменя.
Также людям, которые стремятся похудеть, необходимо включить в рацион листовую зелень. Отличным вариантом будет регулярное потребление салата и шпината. В этих продуктах очень мало калорий, однако есть клетчатка, которая помогает пищеварению и пролонгирует чувство сытости.
Полезными при сбросе веса продуктами также являются треска, тунец и лосось. После 50 лет важно поддерживать организм достаточным количеством нежирного белка, в этом вопросе рыба – фаворит.
В свою очередь, чернослив помогает сохранить костную массу после пятидесятилетия и в целом позитивно сказывается на состоянии организма. А ячмень обладает важными веществами, которые снижают уровень холестерина в организме.
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