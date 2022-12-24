Как похудеть после 50 лет: названы суперпродукты

Как похудеть после 50 лет: названы суперпродукты
Фото: www.unsplash.com
продолжениеЧем опасны новогодние мандарины
Рекомендации диетологов позволят снизить вес

Как известно, с возрастом избавиться от лишних килограммов становится все труднее. Однако диетологи уделяют особое внимание вопросу похудения людей зрелого возраста. Оказалось, есть несколько продуктов, которые могут существенно помочь в решении этой проблемы.

Так, западные эксперты по питанию Мелисса Митри и Марисса Мешулам утверждают, что отличной поддержкой при снижении веса после пятидесятилетия является регулярное употребление чернослива и ячменя.

Также людям, которые стремятся похудеть, необходимо включить в рацион листовую зелень. Отличным вариантом будет регулярное потребление салата и шпината. В этих продуктах очень мало калорий, однако есть клетчатка, которая помогает пищеварению и пролонгирует чувство сытости.

Полезными при сбросе веса продуктами также являются треска, тунец и лосось. После 50 лет важно поддерживать организм достаточным количеством нежирного белка, в этом вопросе рыба – фаворит.

В свою очередь, чернослив помогает сохранить костную массу после пятидесятилетия и в целом позитивно сказывается на состоянии организма. А ячмень обладает важными веществами, которые снижают уровень холестерина в организме.

Источник: Eat This, Not That! ✓ Надежный источник
новости партнеров

СП: визит в США стал самым громким позором Зеленского в 2022 году

Киев нарвался на твердое "нет"

Армия России разгромила ремонтную базу артиллерии ВСУ

Слаженная работа бойцов позволяет добиваться успехов

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей