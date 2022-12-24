Чем опасны новогодние мандарины

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Один из символов Нового года – яркий мандарин. Россияне скупают цитрусовые килограммами. Однако у всего есть своя мера, указывает врач-терапевт Тимур Асанов.
Даже наиболее полезный фрукт может принести немало вреда из-за чрезмерного употребления. Мандарины богаты глюкозой, которая стимулирует выработку инсулина. Обильное поедание этого фрукта нарушает расщепление жира, и человек набирает вес.
С другой же стороны, в мандарине содержатся витамины С, B1 и B2, бета-каротин, клетчатка, антиоксиданты. Поэтому есть его можно и нужно – но в меру.
"Норма мандаринов для взрослого человека – 5-6 штук в день. Желательно распределить их на целый день и съедать порционно в течение дня, а не за один раз. Также чем слаще фрукт, тем больше в нем сахара и выше его гликемический индекс, а значит порция должна быть меньше", – указал медик..
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