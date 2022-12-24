Чем опасны новогодние мандарины

Чем опасны новогодние мандарины
Victor Lisitsyn/www.globallookpress.com
Увлекаться таким фруктом точно не стоит

Один из символов Нового года – яркий мандарин. Россияне скупают цитрусовые килограммами. Однако у всего есть своя мера, указывает врач-терапевт Тимур Асанов.

Даже наиболее полезный фрукт может принести немало вреда из-за чрезмерного употребления. Мандарины богаты глюкозой, которая стимулирует выработку инсулина. Обильное поедание этого фрукта нарушает расщепление жира, и человек набирает вес.

С другой же стороны, в мандарине содержатся витамины С, B1 и B2, бета-каротин, клетчатка, антиоксиданты. Поэтому есть его можно и нужно – но в меру.

"Норма мандаринов для взрослого человека – 5-6 штук в день. Желательно распределить их на целый день и съедать порционно в течение дня, а не за один раз. Также чем слаще фрукт, тем больше в нем сахара и выше его гликемический индекс, а значит порция должна быть меньше", – указал медик..  

Источник: Минздрав Московской области ✓ Надежный источник
новости партнеров

СП: визит в США стал самым громким позором Зеленского в 2022 году

Киев нарвался на твердое "нет"

Армия России разгромила ремонтную базу артиллерии ВСУ

Слаженная работа бойцов позволяет добиваться успехов

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей