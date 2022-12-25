Перечислены "красные флаги" для родителей заболевших гриппом детей

Эпидемиологическая обстановка в стране ухудшилась

По традиции, с наступлением холодного периода года в нашей стране резко активизируются вирусы. Сейчас россияне страдают от гриппа. Известный врач-невролог Татьяна Стецкая сообщила, на что нужно обратить внимание родителям, у которых заболели детки.



Эксперт отметила, что существуют определенные "красные флаги", которые свидетельствуют о тяжелом течении болезни. Так, грипп способен стремительно ухудшить состояние ребенка. Еще утром малыш может чувствовать себя прекрасно, а днем температура тела способна подскочить до 39 градусов. В этом случае нужно оперативно обратиться к врачу. Не стоит заниматься самолечением. Тяжелое течение болезни может привести к осложнениям.

Распространившийся по территории России свиной грипп осложняется лихорадкой, сильной головной болью, ломотой в мышцах, заложенностью носа и першением в горле. Также заболевание может привести к расстройству желудочно-кишечного тракта и тошноте. Родителям нужно быть бдительными – вовремя начатое лечение позволит минимизировать риски.