Будущие врачи скоропомощных комплексов овладеют новыми навыками в ЕМИАС

Уникальный проект позволяет сотням медиков повысить качество оказания оперативной медпомощи

Кадровый центр Депздрава проводит обучение для будущих сотрудников скоропомощных стационарных комплексов (ССК), которые откроются в 2023 году. Комплексы подключат к единой цифровой системе столичного здравоохранения. Сейчас медики проходят тренинги по совершенствованию навыков, указала и.о. главы Кадрового центра Юлия Уварова.

Повысить навыки работы в единой медицинской информационно-аналитической системе (ЕМИАС) Москвы могут медики лечебных специальностей – это хирурги, акушеры-гинекологи, терапевты, офтальмологи, кардиологи, анестезиологи-реаниматологи. При обучении учитывается специфика работы скоропомощных комплексов.

"Благодаря ЕМИАС специалисты могут оперативно ознакомиться с широким набором медицинских данных о пациенте, включая результаты выполненных ранее лабораторных и инструментальных исследований, его диагнозами, а также актуальной информацией о состоянии пациента, внесенной врачами скорой помощи. Это сокращает время на оценку состояния пациента и диагностику, а значит, позволяет быстрее начать оказание квалифицированной медицинской помощи. Всего обучение проходят более 550 специалистов", – указала Уварова.

В ЕМИАС успели пройти обучение уже 200 специалистов в области диагностики – это врачи ультразвуковой диагностики, рентгенологи, эндоскописты, врачи по рентген-эндоваскулярной диагностике и лечению, а также врачи функциональной и клинической лабораторной диагностики. Ожидается, что в скором времени тренинги проведут для завотделений, учитывая их должностную специфику.

В Москве создают шесть ССК, каждый будет построен по новому стандарту оказания экстренной медицинской помощи. Комплекс представляет собой больницу с диагностическим отделением, операционными, реанимацией и самым современным оборудованием.