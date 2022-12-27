Как побороть апатию: совет психолога

Курс рубля
- Над рублем сгущаются тучи: как отразится на россиянах падение цен на нефть
- Свободное падение: каким окажется доллар в России к концу 2022 года
- "Грабительский курс": ринувшимся в Финляндию россиянам пришлось покупать евро за 120 рублей
Апатия может являться как следствием физического заболевания, так и психологических проблем. Речь идет о состоянии безразличия, отсутствия мотивации и сил. Человек теряет интерес к вещам, которые казались ему крайне важными и интересными, указывает психолог Ольга Радзюк.
Если говорить более частными примерами, то апатия развивается вследствие истощения нервной системы, стресса, эмоционального выгорания, депрессии, неврологических, эндокринных и онкологических заболеваний.
"Лечение необходимо начинать с обследования, прежде всего необходимо исключить медицинские причины: пойти на консультацию к неврологу, психиатру, психологу, терапевту. Если причина апатии кроется в каком-либо заболевании, то ее можно побороть при его лечении, параллельно проходя психотерапию со специалистом", – указала психолог.
Если же ваша апатия не имеет "физиологоческих корней", можно совмещать антидепрессанты с психотерапией. Все препараты – исключительно по назначению врача.
Военные ежедневно выполняют задачи спецоперации
Страшные звуки разбудили горожан ночью