Как побороть апатию: совет психолога

Как побороть апатию: совет психолога
Julian Stratenschulte/www.globallookpress.com
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Помните, что антидепрессанты назначает исключительно врач

Апатия может являться как следствием физического заболевания, так и психологических проблем. Речь идет о состоянии безразличия, отсутствия мотивации и сил. Человек теряет интерес к вещам, которые казались ему крайне важными и интересными, указывает психолог Ольга Радзюк.

Если говорить более частными примерами, то апатия развивается вследствие истощения нервной системы, стресса, эмоционального выгорания, депрессии, неврологических, эндокринных и онкологических заболеваний.

"Лечение необходимо начинать с обследования, прежде всего необходимо исключить медицинские причины: пойти на консультацию к неврологу, психиатру, психологу, терапевту. Если причина апатии кроется в каком-либо заболевании, то ее можно побороть при его лечении, параллельно проходя психотерапию со специалистом", – указала психолог.

Если же ваша апатия не имеет "физиологоческих корней", можно совмещать антидепрессанты с психотерапией. Все препараты – исключительно по назначению врача.

Источник: Мослента ✓ Надежный источник
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