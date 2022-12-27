Каких витаминов нам не хватает зимой

Каких витаминов нам не хватает зимой
Фото: Bulkin Sergey/www.globallookpress.com
Налегайте на овощи

В зимнюю пору нам остро не хватает тех же элементов и витаминов, что и всему населению на севере Европы. К примеру, снижение солнечной активности – дефицит витамина D, который лучше всего вырабатывать на солнце, а не пить в капсулах в огромных дозах.

Достаточно, указывает диетолог Светлана Бронникова, постоять несколько минут на улице на зимнем солнце, подставив лицо и кисти рук. Другие витамины из дефицитных зимой – витамины А и С, витамины группы B, никотиновая кислота. Восполняются они за счет овощей.

Помните о зимних заготовках. И ешьте побольше цветного и разного – в одну кастрюлю можно положить и овощи, и мясо. Жаркое, гуляш, масло с крупами. Тушеная грудка или говядина с овощами – идеальный вариант.

Источник: Прайм ✓ Надежный источник
новости партнеров

Армия России мощным ударом разнесла ремонтную базу ВСУ

Военные ежедневно выполняют задачи спецоперации

Трое погибших: на военном аэродроме Энгельса прогремела серия взрывов

Страшные звуки разбудили горожан ночью

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей