Каких витаминов нам не хватает зимой

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В зимнюю пору нам остро не хватает тех же элементов и витаминов, что и всему населению на севере Европы. К примеру, снижение солнечной активности – дефицит витамина D, который лучше всего вырабатывать на солнце, а не пить в капсулах в огромных дозах.
Достаточно, указывает диетолог Светлана Бронникова, постоять несколько минут на улице на зимнем солнце, подставив лицо и кисти рук. Другие витамины из дефицитных зимой – витамины А и С, витамины группы B, никотиновая кислота. Восполняются они за счет овощей.
Помните о зимних заготовках. И ешьте побольше цветного и разного – в одну кастрюлю можно положить и овощи, и мясо. Жаркое, гуляш, масло с крупами. Тушеная грудка или говядина с овощами – идеальный вариант.
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