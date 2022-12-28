Названа самая опасная травма при гололеде

Названа самая опасная травма при гололеде
Фото: Svetlana Vozmilova/www.globallookpress.com
Грозит она, прежде всего, пенсионерам

Наиболее частые травмы во время падения на гололеде – ушибы, вывихи, переломы и даже сотрясения мозга, указывает врач-травматолог Роман Ворожбит. В группу риска входят пенсионеры. 

Одна из наиболее опасных потенциальных травм на скользком асфальте – перелом шейки бедренной кости. Тут все может закончиться летальным исходом. Боль после такого падения нарастает, на месте травмы возникает отек, затем появляется гематома, а далее человек не может нормально двигаться.

Не двигайте поврежденной конечностью, чтобы не повредить магистральный сосуд костным осколком и не спровоцировать внутреннее кровотечение. 

"Травма тяжелая, консервативно такие переломы не срастаются, так что лечится только оперативно: либо остеосинтез, либо эндопротезирование, исходя из возраста и типа повреждения. Если своевременно не прооперировать, то риски тромбозов, тромбоэмболии, включая закупорку легочной артерии, жировой эмболии начинают увеличиваться кратно", — указал специалист.

Источник: Невские новости ✓ Надежный источник
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