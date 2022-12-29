Перед Новым годом: в России произошел бум автотуризма

Наиболее популярные направления - страны бывшего СССР

Cамая популярная тематика у россиян для новогоднего путешествия – автотур, который выбрал каждый третий (30 процентов). В результатах исследования одной из ведущих компаний указывается, что россияне начали раньше планировать свои путешествия в новогодние праздники. Как правило, это происходит в ноябре.

За один ноябрь 2022 года спрос на страховые полисы для поездок вырос втрое. Как правило, соотечественники бронируют туры сроком до семи дней.

Наиболее популярные в Новый год направления у россиян – Израиль, Казахстан, Казахстан, Узбекистан и Грузия.