Перед Новым годом: в России произошел бум автотуризма

Перед Новым годом: в России произошел бум автотуризма
Caroline Seidel/www.globallookpress.com
Наиболее популярные направления - страны бывшего СССР

Cамая популярная тематика у россиян для новогоднего путешествия – автотур, который выбрал каждый третий (30 процентов). В результатах исследования одной из ведущих компаний указывается, что россияне начали раньше планировать свои путешествия в новогодние праздники. Как правило, это происходит в ноябре.

За один ноябрь 2022 года спрос на страховые полисы для поездок вырос втрое. Как правило, соотечественники бронируют туры сроком до семи дней. 

Наиболее популярные в Новый год направления у россиян – Израиль, Казахстан, Казахстан, Узбекистан и Грузия.

Источник: NEWS.ru ✓ Надежный источник
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