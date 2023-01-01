Как не набрать вес в праздники

Помогает сладкое, как ни странно

Многие неслучайно ассоциируют праздники с послаблениями для диеты. Поэтому во время новогодних каникул мы употребляем куда больше калорий, чем необходимо в сутки. Чтобы воспоминания остались приятными, а лишние сантиметры не беспокоили, калории лучше заменить сладостями, сообщила эндокринолог Оксана Панова.

Торты и пирожные – не то, от чего следует отталкиваться. Дело не только в калориях, но и в том, какую нагрузку создают эти сладости для печени и поджелудочной железы.

"В качестве альтернативы лучше выбрать более легкие десерты – например, на основе суфле, с творожной или желейной начинкой. Идеальным вариантом станут пастила, зефир или натуральный мармелад. Они богаты витаминами и пектинами – пищевыми волокнами, которые улучшают пищеварение и снижают уровень вредного холестерина. Главное – выбирать сладости с максимально "чистым" составом – без красителей, усилителей вкуса и шоколада", – указывает медик.

Молочный шоколад можно заменить горьким, который куда менее калориен и богат какао-бобами.