Россиянам запретили секс во время праздников

Здоровее будем, утверждает медик

Секс в новогодние праздники – дополнительная нагрузка на организм, если вы ведете праздный образ жизни и каждый день разогреваетесь спиртным в выходные, которые сплошь состоят из застолья. Об этом предупредил доктор медицинских наук Роман Горенков.

Тут все зависит от ваших приоритетов: либо алкоголь, либо интимная близость. Главное – сохранить свою сердечно-сосудистую систему.

"Плюс в таком состоянии может быть незащищенный секс, что чревато различными венерическими заболеваниями. В этом вопросе надо соблюдать большую осторожность, потому что алкоголь расслабляет, человек может потерять контроль над собой", – предупредил Горенков.

Впрочем, если здоровье позволяет, делайте, что пожелаете. Главное – сохранять контроль над своим поведением и следить за здоровьем. Все должно знать меру.

"Секс в умеренных количествах всегда приводит к усилению метаболических процессов, выработке половых гормонов и в целом положительно влияет на организм. Те, кто не практикует сексуальные нагрузки, быстро набирают вес. В умеренных дозах секс очень полезен для здоровья, но у всех нормативы разные. Молодым людям один раз в день достаточно, а не очень молодым и одного раза в неделю, но тут надо индивидуально смотреть", – уточнил Горенков.

