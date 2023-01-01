Россиянам запретили секс во время праздников

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Секс в новогодние праздники – дополнительная нагрузка на организм, если вы ведете праздный образ жизни и каждый день разогреваетесь спиртным в выходные, которые сплошь состоят из застолья. Об этом предупредил доктор медицинских наук Роман Горенков.
Тут все зависит от ваших приоритетов: либо алкоголь, либо интимная близость. Главное – сохранить свою сердечно-сосудистую систему.
"Плюс в таком состоянии может быть незащищенный секс, что чревато различными венерическими заболеваниями. В этом вопросе надо соблюдать большую осторожность, потому что алкоголь расслабляет, человек может потерять контроль над собой", – предупредил Горенков.
Впрочем, если здоровье позволяет, делайте, что пожелаете. Главное – сохранять контроль над своим поведением и следить за здоровьем. Все должно знать меру.
"Секс в умеренных количествах всегда приводит к усилению метаболических процессов, выработке половых гормонов и в целом положительно влияет на организм. Те, кто не практикует сексуальные нагрузки, быстро набирают вес. В умеренных дозах секс очень полезен для здоровья, но у всех нормативы разные. Молодым людям один раз в день достаточно, а не очень молодым и одного раза в неделю, но тут надо индивидуально смотреть", – уточнил Горенков.
Операция была проведена накануне, 29 декабря
Операция была проведена накануне, 29 декабря