Такой способ борьбы с перееданием может обернуться проблемами со здоровьем

Новогодние каникулы традиционно стали временем, когда жители нашей страны дают себе расслабиться во всех сферах. Люди частенько придаются чревоугодию, занимаются поеданием салатов, которые с избытком были приготовлены на торжество, и в целом балуют себя чем-то вкусненьким.



После этого многие начинают бить тревогу, увидев заметное увеличение веса тела. Некоторые пытаются прибегнуть к радикальному решению проблемы – люди резко отказываются от еды и начинают период голодания. Однако известный врач-диетолог Татьяна Мещерякова подчеркивает, что подобного рода борьба с набранным весом может привести к плачевным последствиям.

Эксперт подчеркнула, что после обильного питания нельзя резко лишать организм калорий. Дело в том, что переедание и так приводит организм в состояние стресса. Резкой лишение его пищи будет еще одним ударом, который скажется на здоровье.

Идеальным вариантом станет постепенное введение разгрузочных дней. В этот период можно питаться легкими овощными супами, зелеными салатами, фруктами и овощами.