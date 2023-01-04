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Новогодние каникулы традиционно стали временем, когда жители нашей страны дают себе расслабиться во всех сферах. Люди частенько придаются чревоугодию, занимаются поеданием салатов, которые с избытком были приготовлены на торжество, и в целом балуют себя чем-то вкусненьким.
После этого многие начинают бить тревогу, увидев заметное увеличение веса тела. Некоторые пытаются прибегнуть к радикальному решению проблемы – люди резко отказываются от еды и начинают период голодания. Однако известный врач-диетолог Татьяна Мещерякова подчеркивает, что подобного рода борьба с набранным весом может привести к плачевным последствиям.
Эксперт подчеркнула, что после обильного питания нельзя резко лишать организм калорий. Дело в том, что переедание и так приводит организм в состояние стресса. Резкой лишение его пищи будет еще одним ударом, который скажется на здоровье.
Идеальным вариантом станет постепенное введение разгрузочных дней. В этот период можно питаться легкими овощными супами, зелеными салатами, фруктами и овощами.
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