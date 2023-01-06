Самый лучший способ избавиться от жира на животе

Курс рубля
- Над рублем сгущаются тучи: как отразится на россиянах падение цен на нефть
- Свободное падение: каким окажется доллар в России к концу 2022 года
- "Грабительский курс": ринувшимся в Финляндию россиянам пришлось покупать евро за 120 рублей
Согнать жир с живота – дело непростое, хотя вполне себе выполнимое. Доктор Брайан Фишер дал несколько простых советов, которые при комплексном подходе точно сработают.
Первый – откажитесь от фастфуда, который состоит сплошь из рафинированных углеводов и сахаров. С ними вы и копите жировые отложения. Сократите сахар – поменьше сладостей, тортов, печенья и шоколада с сухими завтраками.
Вместо калорийного бутерброда и бекона на завтрак съешьте яйцо и сварите кашу. Исключите алкоголь, который также "дарит" множество калорий. Вместо него пейте больше воды.
Помните, что движение – жизнь. Лучшее средство против висцерального жира – интервальные тренировки.
Бойцы успешно выполняют поставленные перед ними задачи