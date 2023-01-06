Самый лучший способ избавиться от жира на животе

Самый лучший способ избавиться от жира на животе
Andrey Arkusha/www.globallookpress.com
Начните уже на праздниках

Согнать жир с живота – дело непростое, хотя вполне себе выполнимое. Доктор Брайан Фишер дал несколько простых советов, которые при комплексном подходе точно сработают.

Первый – откажитесь от фастфуда, который состоит сплошь из рафинированных углеводов и сахаров. С ними вы и копите жировые отложения. Сократите сахар – поменьше сладостей, тортов, печенья и шоколада с сухими завтраками. 

Вместо калорийного бутерброда и бекона на завтрак съешьте яйцо и сварите кашу. Исключите алкоголь, который также "дарит" множество калорий. Вместо него пейте больше воды.

Помните, что движение – жизнь. Лучшее средство против висцерального жира – интервальные тренировки.

Источник: Ferra.ru ✓ Надежный источник
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