Самый лучший способ избавиться от жира на животе

Начните уже на праздниках

Согнать жир с живота – дело непростое, хотя вполне себе выполнимое. Доктор Брайан Фишер дал несколько простых советов, которые при комплексном подходе точно сработают.

Первый – откажитесь от фастфуда, который состоит сплошь из рафинированных углеводов и сахаров. С ними вы и копите жировые отложения. Сократите сахар – поменьше сладостей, тортов, печенья и шоколада с сухими завтраками.

Вместо калорийного бутерброда и бекона на завтрак съешьте яйцо и сварите кашу. Исключите алкоголь, который также "дарит" множество калорий. Вместо него пейте больше воды.

Помните, что движение – жизнь. Лучшее средство против висцерального жира – интервальные тренировки.