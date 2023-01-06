Названы самые вредные добавки к кофе

Бойтесь калорий и сахара

Во избежание вреда для здоровья медики рекомендуют отказаться от таких популярных кофейных добавок, как топпинги, зефир и иные источники со сладостями и калориями.

Наиболее вредные добавки – коричневый сахар, многочисленные сиропы и жирные сливки. Кстати, коричневый сахар также вреден, как и обычный рафинад. Разница заключается лишь в визуальной составляющей.

Указанные добавки подсластят вкус, но и увеличат суточную норму сахара. К тому же, кофе не может обходиться без десерта, а со сливками этот напиток довольно калориен.

Такой напиток провоцирует расстройство кишечника и обострение заболеваний в ЖКТ. Так что лучший вариант – простой черный кофе без всяких добавок.