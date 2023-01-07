Медик раскрыла неожиданную пользу темного шоколада

Медик раскрыла неожиданную пользу темного шоколада
Anne-Sophie Wittwer/www.globallookpress.com
Иногда сладкое полезно - хоть и в меру

Доктор Дебора Ли указала, что люди, которые регулярно употребляют темный шоколад, выгодно отличаются от остальных по показателям холестерина – он у них ниже, чем у остальных.

Ли рекомендует есть по паре квадратиков темного шоколада в день для насыщения организма антиоксидантами и флановоидами, которые снижают свертываемость крови, уменьшают ломкость и проницаемость капилляров.

Как отмечает источник, темный шоколад положительное влияние на артериальное давление и клеточные стенки, за счет чего снижает риск развития болезней сердца.

Источник: Ferra.ru ✓ Надежный источник
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