Медик раскрыла неожиданную пользу темного шоколада

Иногда сладкое полезно - хоть и в меру

Доктор Дебора Ли указала, что люди, которые регулярно употребляют темный шоколад, выгодно отличаются от остальных по показателям холестерина – он у них ниже, чем у остальных.

Ли рекомендует есть по паре квадратиков темного шоколада в день для насыщения организма антиоксидантами и флановоидами, которые снижают свертываемость крови, уменьшают ломкость и проницаемость капилляров.

Как отмечает источник, темный шоколад положительное влияние на артериальное давление и клеточные стенки, за счет чего снижает риск развития болезней сердца.