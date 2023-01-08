Медик раскрыла простой способ лечения насморка

Медик раскрыла простой способ лечения насморка
Bulkin Sergey/www.globallookpress.com
продолжениеЧто разрушает женскую психику
Прислушаться к советам врача в холодный сезон крайне необходимо

Врач-оториноларинголог Рая Жиляева раскрыла россиянам простой способ избавиться от насморка. Специалист напомнила, что каждый ринит начинается с затруднения носового дыхания и заложенности, после чего начинаются выделения.

Основное лечение сводится к применению сосудосуживающих для облегчения дыхания, а также элиминационная терапия возбудителей заболевания применением растворов морской воды – иными словами, промывание для очищения полости носа. По

Если же спустя несколько дней прибавились головные боли с температурой, нужно говорить о бактериальной инфекции. Здесь поможет ЛОР-врач, который определит, что у вас: менингит, абсцесс мозга или что-нибудь посерьезнее. Если бактериальная инфекция подтверждается, назначаются препараты системного действия

Источник: Мослента ✓ Надежный источник
новости партнеров

Глава немецкого МИД опозорилась после слов о Путине

Жители Германии разнесли Бербок за неосторожную фразу

Российские войска устроили ад ВСУ в "Соледарском котле"

Противника берут в клещи

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей