Медик раскрыла простой способ лечения насморка

Прислушаться к советам врача в холодный сезон крайне необходимо

Врач-оториноларинголог Рая Жиляева раскрыла россиянам простой способ избавиться от насморка. Специалист напомнила, что каждый ринит начинается с затруднения носового дыхания и заложенности, после чего начинаются выделения.

Основное лечение сводится к применению сосудосуживающих для облегчения дыхания, а также элиминационная терапия возбудителей заболевания применением растворов морской воды – иными словами, промывание для очищения полости носа. По

Если же спустя несколько дней прибавились головные боли с температурой, нужно говорить о бактериальной инфекции. Здесь поможет ЛОР-врач, который определит, что у вас: менингит, абсцесс мозга или что-нибудь посерьезнее. Если бактериальная инфекция подтверждается, назначаются препараты системного действия