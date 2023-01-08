Что разрушает женскую психику

У слабого пола негативных факторов куда больше, чем у мужчин

Современные исследования гласят, что в среднем каждая восьмая женщина страдает от депрессии. Мужчин же подвержены такому состоянию реже – страдает от депрессии каждый шестнадцатый.

Причин такого состояния у прекрасного пола несколько. Psychological Bulletin указывает, что, прежде всего, началом служат гормональные перепады. До полового созревания у девочек уровень депрессии удваивается, когда у мужчин он остается примерно тем же до сорока лет, после чего идет на спад.

Женщинам не хватает эстрогена, который помогает вырабатывать химию для отличного самочувствия – такую, как серотонин. Примерно 20 процентов дам жалуются на приступы депрессии в период менопаузы из-за резкого сокращения эстрогена.

Как следствие, женщины чаще подвержены сезонной депрессией, которая в зимний период встречается у слабого пола в четыре раза чаще, чем у мужчин. Причина – дефицит солнечного света, который способствует выработке серотонина. А его у женщин и так мало.