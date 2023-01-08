Как распознать аллергию на холод

Как распознать аллергию на холод
Sergey Petrov/www.globallookpress.com
Раздраженная слизистая в мороз знакома каждому

Дерматолог, косметолог Ирина Котова рассказала, каким образом проявляется холодовая аллергия, а также поведала, как можно распознать обморожение.

В первом случае человек, как правило, знаком с симптоматикой с детского либо подросткового возраста. Кожа покрывается волдырями при низкой температуре, все сопровождается неприятным зудом и отеками.

"Так работает вегетативная нервная система у человека. Как правило, это не несет функциональной нагрузки на организм. Можно использовать местные антигистаминные средства, чтобы быстро снять реакцию", – посоветовала Котова.

Обморожение – реакция организма на длительное нахождение на открытом воздухе. Это и покраснения, и, при более запущенной стадии, отеки и болезненность с некротическими изменениями.

"В таком случае необходимо согреть, растереть, восстановить кровообращение. Можно варежкой аккуратно. Если присоединяется кожная реакция или кожа травмирована – тереть не нужно. Важно согреться, можно под теплую воду наружно нанести средства на основе пантенола. Нужно стараться надевать что-то из натуральной шерсти", – рекомендовала медик.

Источник: RT ✓ Надежный источник
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