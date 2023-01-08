Как распознать аллергию на холод

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Дерматолог, косметолог Ирина Котова рассказала, каким образом проявляется холодовая аллергия, а также поведала, как можно распознать обморожение.
В первом случае человек, как правило, знаком с симптоматикой с детского либо подросткового возраста. Кожа покрывается волдырями при низкой температуре, все сопровождается неприятным зудом и отеками.
"Так работает вегетативная нервная система у человека. Как правило, это не несет функциональной нагрузки на организм. Можно использовать местные антигистаминные средства, чтобы быстро снять реакцию", – посоветовала Котова.
Обморожение – реакция организма на длительное нахождение на открытом воздухе. Это и покраснения, и, при более запущенной стадии, отеки и болезненность с некротическими изменениями.
"В таком случае необходимо согреть, растереть, восстановить кровообращение. Можно варежкой аккуратно. Если присоединяется кожная реакция или кожа травмирована – тереть не нужно. Важно согреться, можно под теплую воду наружно нанести средства на основе пантенола. Нужно стараться надевать что-то из натуральной шерсти", – рекомендовала медик.
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