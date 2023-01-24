Кому грозит аллергия на животных

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Аллергическая реакция на вещи из шерсти, как правило, возникает у тех пациентов, у которых уже есть аллергия на собачью, кошачью и овечью шерсть. Об этом рассказала иммунолог-аллерголог Надежда Логина.
По словам специалиста, нельзя исключать и наличия пылевых клещей в шерстяных вещах.
"Чаще всего аллергия такого рода проявляется как аллергический насморк, который выражается заложенностью носа, слизистыми выделениями. Могут присоединяться аллергический конъюнктивит и дерматит при контакте аллергенов с кожными покровами", – подчеркнула медик.
Современные методы диагностики вполне легко позволяют выявить аллергические заболевания. По этой причине необходимо обратиться к врачу и провести обследование.
"Раньше считалось, что аллергией чаще страдают дети и подростки. Сейчас все изменилось. Генетически есть некая предрасположенность, но проявиться болезнь может в любом возрасте", – заключила специалист.
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