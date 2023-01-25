Почему болят родинки: объяснение онколога

Почему болят родинки: объяснение онколога
Фото: unsplash.com
Не стоит сразу подозревать смертельное заболевание

Не всегда боль в районе родинки, ее изменение в размере могут говорить об онкологическом заболевании, утверждает врач-онколог Замира Раджабова. Это может происходить из-за травм или новообразований доброкачественного характера. 

Медик пояснила, что под родинками в некоторых случаях может появляться киста. В результате это приводит к воспалениям, нагноениям.

По ее словам, часто пациенты, увидев странные проявления, перепуганные бегут на прием, но после осмотра выясняется, что ничего опасного нет.

"Но это хорошо, что приходят",

– отметила врач.

Источник: Газета.ру ✓ Надежный источник
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