Повышенное сексуальное влечение может быть признаком смертельной болезни

Повышенное сексуальное влечение может быть признаком смертельной болезни
Фото: unsplash.com
Нередко люди могут даже не догадываться о недуге

Иногда высокое сексуальное желание у женщины может быть признаком тяжелого заболевания. Сексологи утверждают, что резкое изменение в поведении, а также острое проявление потребностей – повод, чтобы обратиться к врачам. 

Повышенное либидо (сексуальное влечение) может быть сигналом, что у человека начала развиваться опухоль в головном мозгу. Причем в том отделе, который отвечает за физическое удовольствие. Иногда к этому могут приводит и гормональные сбои в организме. Часто желание повышается у женщин в климаксе или после него.

По словам сексолога Евгения Кульгавчука, это также бывает, если человек страдает от биполярного расстройства – когда депрессивные фазы чередуются с маниакальными. Либо повышение либидо может указывать на начало развития дегенеративных болезней – Альцгеймера или Паркинсона. 

"Это также может быть следствием черепно-мозговых травм, операций на головном мозге, преимущественно, на лобных и височных долях",

- объяснил специалист.

Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
новости партнеров

Бои в кварталах: вагнеровцы пошли на штурм Артемовска

Укрепления противника падают одно за одним

США потребовали от Украины сдать Бахмут России - СМИ

Украинский лидер не спешит соглашаться с американцами

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей