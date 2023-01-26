Повышенное сексуальное влечение может быть признаком смертельной болезни

Нередко люди могут даже не догадываться о недуге

Иногда высокое сексуальное желание у женщины может быть признаком тяжелого заболевания. Сексологи утверждают, что резкое изменение в поведении, а также острое проявление потребностей – повод, чтобы обратиться к врачам.

Повышенное либидо (сексуальное влечение) может быть сигналом, что у человека начала развиваться опухоль в головном мозгу. Причем в том отделе, который отвечает за физическое удовольствие. Иногда к этому могут приводит и гормональные сбои в организме. Часто желание повышается у женщин в климаксе или после него.

По словам сексолога Евгения Кульгавчука, это также бывает, если человек страдает от биполярного расстройства – когда депрессивные фазы чередуются с маниакальными. Либо повышение либидо может указывать на начало развития дегенеративных болезней – Альцгеймера или Паркинсона.

"Это также может быть следствием черепно-мозговых травм, операций на головном мозге, преимущественно, на лобных и височных долях",

- объяснил специалист.