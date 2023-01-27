Названо лучшее средство для борьбы со стрессом

Названо лучшее средство для борьбы со стрессом
Caroline Seidel/www.globallookpress.com
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Идеально подойдет для сильного пола

Стресс зачастую проявляется в виде как психологического, так и физического напряжения, которое необходимо снимать. Причин – великое множество, включая затруднительные ситуации на работе, переживания из-за семейных проблем, а также обдумывание переживаний из прошлого, пишет психолог Владимир Дернов.

Кроме самых универсальных способов, куда входят и дыхательная гимнастика, и йога, существуют наиболее эффективные и проверенные временем методики. Если женщинам можно снять напряжение с помощью шопинга и ритуалов по уходу за телом и лицом, мужчинам нужна физическая работа, уверен эксперт. Нет ничего лучше спорта.

"Есть, казалось бы, классическая "мужская" рекомендация: спорт плюс баня или сауна. При этом она обоснована физиологически: тренировки повышают выработку гормонов дофамина и серотонина, что мы ощущаем как улучшение настроения; баня способствует глубокому расслаблению мышц и хорошему сну. Позволяйте себе ту активность, которую просит тело. Ведь от того, как вы справляетесь с последствиями стресса, зависит и эмоциональное состояние, и продуктивность, и здоровье", – заявил специалист.

 

Источник: Спорт-экспресс ✓ Надежный источник
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