Доктор Мясников рассказал о смертельной опасности кори

Доктор Мясников рассказал о смертельной опасности кори
Bulkin Sergey/www.globallookpress.com
А все начинается с насморка и кашля

Доктор Александр Мясников поведал о болезни, вызывающей потерю интеллекта с вирусной пневмонией – речь идет о кори, которая вызывает осложнения куда более опасные, чем ковид в средней симптоматике.

"Меня всю жизнь преследует видение: я врач в общей палате в Африке, и кругом хрипят умирающие от коревой пневмонии дети. Ночь, за окном стучит генератор, аппаратов ИВЛ нет, и я просто бессилен что-то сделать. Мать держит младенца на руках, а я вижу, что он уже мертвый.  Подхожу его забрать, а она не отдает: "Доктор, не беспокойте его, от ведь только заснул", – вспоминает телетерапевт.

Корь может возникнуть вследствие энцефалита, последствия которого проявляются нередко спустя пару лет – человек банально теряет мыслительные способности.

"Вирус кори – один из самых заразных. Причем передается не только прямым контактом – воздушно-капельным путем, но и просто через воздух. Больной корью был в помещении и ушел, через два-три часа в помещение зашел непривитый человек и заразился", – пояснил врач.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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