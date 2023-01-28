Кому грозит сердечная смерть: рассказала кардиолог

Учитывайте не только генетику с заболеваниями, но и образ жизни

Остановка сердца – полное прекращение сердечной деятельности, которое приводит к клинической смерти. Из симптомов – потеря сознания, отсутствие пульса на крупных артериях, шумное и редкое дыхание, расширение зрачков и бледная кожа. Ежегодно в РФ погибают от внезапной сердечной смерти порядка 250 тыс. человек, указала кардиолог Ольга Козлова.

В зоне риска, кстати говоря, чаще всего оказываются мужчины. А люди с сердечными патологиями имеют риск развития сердечной смерти в 7 с половиной раз выше, чем остальные. Естественно, что проблема зачастую рождается из-за внесердечных проблем, таких как заболевания почек, лекарственные воздействия, травмы и нарушения дыхания. Однако огромное значение имеет образ жизни человека.

Опасные факторы – высокий уровень холестерина в крови, курение и злоупотребление алкоголем, запрещенные вещества, сахарный диабет и ожирение. Медицина доказала, что люди, которые внезапно скончались во время физических нагрузок, ранее регулярно не занимались спортом.

"Сейчас используют комплексный подход, включающий в себя имплантацию кардиовертер-дефибриллятора и хирургических методов профилактики. Однако стоит воздействовать и на факторы риска – корректировать давление, поддерживать целевые показатели сахара и холестерина, отказаться от курения и спиртного и в целом снижать массу тела", – указала специалист.