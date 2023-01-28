Какие продукты приводят к депрессии и хронической усталости

Какие продукты приводят к депрессии и хронической усталости
Фото: unsplash.com
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Специалисты дали совет, как наладить ментальное состояние

Повышенная тревожность и подавленное состояние может быть вызвано не внешними факторами, а внутренними. К примеру, человек сам может провоцировать развитие ментальных проблем, употребляя неподходящий тип продуктов в большом количестве. 

Диетлог Михаил Гинзбург утверждает, что депрессия и тревожность довольно часто обусловлены нейровоспалением внутри головного мозга. Если оно достигает слишком серьезных форм, то у человека нарушаются ментальные и когнитивные функции. 

Некоторые продукты могут провоцировать воспаление, особенно, если употреблять их каждый день. К ним относятся любые сладости и выпечка, поскольку сахар временно стимулирует мозговую деятельность, а после она резко падает, как только действие вещества прекращается.

Также это продукты с высоким гликемическим индексом – картошка и рис. При их употреблении мозг получает подпитку, ему хочется есть еще больше. Но в результате меняется система вознаграждения, из-за чего человек впадает в уныние без еды. 

Проблемными являются и трансжиры – это маргарин, подсолнечное масло, колбасы и сардельки. Они, по его словам, влияют на снабжение головного мозга кровью. 

Источник: Вечерняя Москва ✓ Надежный источник
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