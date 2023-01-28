Один чудо-продукт вылечит простуду за день

В середине 1990-х эта ягода спасла целую страну от эпидемии гриппа

В конце 1990-х годов норвежские учены провели небольшое плацебо-контролируемое исследование на 60 пациентах. У всех имелись симптомы гриппа. После употребления сиропа бузины или плацебо в течение пяти дней испытуемым становилось лучше.

Оказалась, что бузина уменьшает симптоматику на четыре дня раньше в сравнении с плацебо. Однако свойства этой ягоды были известны не только в Норвегии: в середине 1990х в Панаме успешно использовали сок бузины, чтобы вылечить больных во время эпидемии гриппа.

"Достоверно известно, что черная бузина содержит большое количество витамина С, необходимого для поддержания защитных сил организма. А антоцианы ягоды оказывают противовоспалительное действие, за счет чего облегчают симптомы гриппа. Другая важная группа веществ, содержащихся в продукте, – флавоноиды, которые также стимулируют иммунную систему и способствуют выработке цитокинов (крошечных белковых молекул, участвующих в иммунном ответе", – пишет "Чемпионат".



Применять такой продукт можно, конечно, лишь в качестве вспомогательного средства, чтобы облегчить симптомы. Обо всем подробно расскажет только лечащий врач.