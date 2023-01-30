Россиянам предрекли пик заболеваемости ОРВИ и гриппом в феврале

Россиянам предрекли пик заболеваемости ОРВИ и гриппом в феврале
Bulkin Sergey/www.globallookpress.com
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Учитывая, что каждые новогодние праздники в некоторой степени являются превентивной мерой против распространения инфекции, случаев заражения ковидом в январе становится меньше. Однако в середине месяца люди уже выходят на работу – статистика ползет вверх. Речь идет, в том числе, и о гриппе с ОРВИ.

Иммунолог Николай Крючков заявил, что максимумы традиционно ожидаются в феврале. Ожидаемая статистика превысит случаи заболеваемости по состоянию на декабрь 2022 года.

Проблема еще и в том, что после снятия ограничительных мер против распространения ковида отечественный Минздрав прекратил ведение статистики и строго учета. В ряде регионов, полагает Крючков, изменили подход к ПЦР-тестированию россиян. Наверняка, считает медик, реальные цифры превышают те, которые озвучиваются на официальном уровне.

"Начиная с февраля-марта, эта недооценка приобрела максимальные масштабы и осенью даже усилилась", – подчеркнул специалист.

Россияне, переболевшие ковидом, до сих пор находятся в группе риска. 

"Мета-анализ показал, что каждое последующее заболевание COVID-19 при прочих равных условиях приносит все больше вреда здоровью. Это касается и постковидного синдрома, и про вероятность смерти и попадания в реанимацию. А мы понимаем, что COVID-19 можно заболеть ни один раз, мягко говоря. Некоторые болеют по три-четыре раза", – пояснил специалист.

Источник: Ридус ✓ Надежный источник
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