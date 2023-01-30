Доктор Мясников развеял самый популярный миф о воде

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Ежедневно человек должен выпивать столько воды, сколько ему необходимо для утоления жажды – "давиться" от пресловутых двух литров, про которые часто твердят медики, точно нет необходимости. Об этом заявил телетерапевт Александр Мясников.
Порядка 1200 мл воды организм усваивает вместе с твердой пищей. В сутки выводится около 1600-1700 миллилитров. Чтобы покрыть разницу, нужно порядка 500 мл в день.
Мясников добавил, что превышение указанного количества будет говорить о том, что норма превышается – человек "давится". Вода либо выводится через мочевой пузырь, либо вы сталкиваетесь с отеками.
Действовать нужно по другой схеме: пейте 2,5-3 миллилитра воды на один килограмм своего веса. Учитывайте, что организм потребляет воду из продуктов.
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