Доктор Мясников развеял самый популярный миф о воде

Доктор Мясников развеял самый популярный миф о воде
Paul Zinken/www.globallookpress.com
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Много - не значит полезно

Ежедневно человек должен выпивать столько воды, сколько ему необходимо для утоления жажды – "давиться" от пресловутых двух литров, про которые часто твердят медики, точно нет необходимости. Об этом заявил телетерапевт Александр Мясников.

Порядка 1200 мл воды организм усваивает вместе с твердой пищей. В сутки выводится около 1600-1700 миллилитров. Чтобы покрыть разницу, нужно порядка 500 мл в день.

Мясников добавил, что превышение указанного количества будет говорить о том, что норма превышается – человек "давится". Вода либо выводится через мочевой пузырь, либо вы сталкиваетесь с отеками.

Действовать нужно по другой схеме: пейте 2,5-3 миллилитра воды на один килограмм своего веса. Учитывайте, что организм потребляет воду из продуктов.

Источник: Россия 1 ✓ Надежный источник
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