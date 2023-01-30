Кому больше всех вредит чеснок

Кому больше всех вредит чеснок
Victor Lisitsyn/www.globallookpress.com
Не все полезно, если у вас есть определенные заболевания

Чеснок – чрезвычайно полезный продукт с очень важными, уникальными эфмирными маслами, отпугивающими потенциальные вирусы. Против простуды такое растение весьма эффективно, указывает диетолог Елена Соломатина.

Однако при наличии ряда заболеваний необходимо отказаться от чеснока. В частности, тем, у кого имеются проблемы с ЖКТ.

"Эфирные масла оказывают раздражающее действие на слизистые оболочки кишечника и могут вызвать обострение", – пояснила Соломатина.

А вот тем, кто страдает атеросклерозом, нужно есть чеснок – он отлично разжижает кровь. Более того, в корне этого растения содержится огромное количество витаминов. 

Источник: Вечерняя Москва ✓ Надежный источник
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