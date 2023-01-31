Медик раскрыл причину дневной сонливости

Все упирается не только в образ жизни

Норма для сна – от семи до девяти часов. В дневное время желания поспать возникать не должно, указал доктор медицинских наук Сергей Хомяков.

Чтобы избежать такого состояния, нужно, естественно, спать ночью как полагается.

"К сонливости днем может приводить физическое переутомление, малоподвижный образ жизни, так называемые десинхронозы – состояния нарушения циркадных ритмов при смене часовых поясов ", – рассказал медик.

Необходимо исключить крепкий кофе, чай, алкоголь, энергетики и все, что может возбудить нервную систему.

"Гиповитаминозы В, Д, С, железодефицитные состояния вызывают ощущение сонливости. Ряд психических заболеваний, таких как тревожное, биполярное расстройство, депрессия, могут приводить к сонливости днем. Сонливость в течение дня является неспецифическим симптомом, который может говорить о целом ряде серьезных заболеваний. Для начала поиска причин необходимо обратиться к врачу-терапевту или врачу общей практики", – рекомендует специалист.