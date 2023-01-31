Врач развеял популярные мифы о возникновении онкологии

Врач развеял популярные мифы о возникновении онкологии
Фото: соцсети
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Заразиться раком от другого человека нельзя

В народе существует масса заблуждений о развитии раковых опухолей в организме человека. Онколог Дмитрий Коробков в беседе с "Лентой" рассказал о самых распространенных из них. 

Врач отметил, что некоторые люди полагают, будто бы раком можно заразиться от другого человека. В действительности это не так, однако можно подхватить некоторые вирусы, которые в будущем могут приводить к раковой болезни. Например, вирус папилломы, который может спровоцировать развитие рака шейки матки.

Часть людей считает, что рак неизлечим, и больные им всегда умирают. Медик уверяет – сейчас в большинстве случаев болезнь поддается лечению, хотя до конца жизни человеку с онкологией требуется наблюдение специалистов. 

Другие полагают, что лучевая терапия может сделать пациента радиоактивным. 

"Дистанционная гамма-терапия (излучение от внешнего источника на некотором расстоянии от пациента) – нет, а вот лечение открытыми источниками и системная терапия радионуклидами – да, но на короткое время", – пояснил Коробков.

Онколог также отметил, что рак не всегда является наследственным проявлением. Если у пациента после 50 лет развилось заболевание, то это скорее случайные онкологии. Однако для лечения более ранних случаев болезни лучше проводить дополнительные консультации с генетиком. 

Источник: Лента.ру ✓ Надежный источник
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