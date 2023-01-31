Медик раскрыла главную ошибку при приеме жаропонижающих

О препаратах лишний раз лучше не вспоминать

Прием одних и тех же препаратов для снижения температуры вполне способен вызвать серьезнейшие осложнения, указала врач-терапевт ЦКБ Управления делами президента России Полина Ермолова.

Превышение дозы может привести даже к токсическому поражению печени и острой почечной недостаточности. Чтобы снизить температуру, необходимо чередовать препараты. Сменяйте формы одного и того же лекарства – вместо таблеток используйте капсулы, свечи или сироп.

"Сбивать невысокую температуру точно не стоит. Хуже всего при 37,5 – головные боли, тошнота и недомогание. Но жаропонижающие тут использовать точно не стоит. Именно при высокой температуре гибнут вирусы и бактерии", – пояснила специалист.