Дерматолог рассказал о самой опасной аллергии

В отдельных случаях может дойти даже до летально исхода

Весьма распространено суждение, что кортизол ускоряет иммунную реакцию на аллергены. Кожа покрывается дерматитом, псориазом и крапивницей. По словам дерматолога Алексея Проценко, такой тип аллергии наиболее опасен.

"На этом фоне может развиться гиперчувствительная реакция организма на разные раздражители, в том числе на холод. Это состояние может развиться на фоне перенесенных инфекций и стать потенциально опасным", – указал специалист.

Поскольку бороться с холодом и стрессом как с аллергеном весьма затруднительно, а потому необходимо проверить организм целиком – определите, не связана аллергия с остальными проблемами со здоровьем, чтобы исключить все остальные возможные факторы.

Последствия такой аллергии весьма опасны – как правило, это отек Квинке, при котором опухают губы, брови и шея. Длится такое состояние до полутора месяцев. В самых тяжелых случаях может развиться анафилактический шок, который легко может привести к летальному исходу.