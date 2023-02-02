Дерматолог рассказал о самой опасной аллергии

Дерматолог рассказал о самой опасной аллергии
Фото: t.me/tv_360ru
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В отдельных случаях может дойти даже до летально исхода

Весьма распространено суждение, что кортизол ускоряет иммунную реакцию на аллергены. Кожа покрывается дерматитом, псориазом и крапивницей. По словам дерматолога Алексея Проценко, такой тип аллергии наиболее опасен.

"На этом фоне может развиться гиперчувствительная реакция организма на разные раздражители, в том числе на холод. Это состояние может развиться на фоне перенесенных инфекций и стать потенциально опасным", – указал специалист.

Поскольку бороться с холодом и стрессом как с аллергеном весьма затруднительно, а потому необходимо проверить организм целиком – определите, не связана аллергия с остальными проблемами со здоровьем, чтобы исключить все остальные возможные факторы.

Последствия такой аллергии весьма опасны – как правило, это отек Квинке, при котором опухают губы, брови и шея. Длится такое состояние до полутора месяцев. В самых тяжелых случаях может развиться анафилактический шок, который легко может привести к летальному исходу.

Источник: Общественная служба новостей ✓ Надежный источник
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