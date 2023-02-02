В каких доступных продуктах больше всего кальция: раскрыла медик

В каких доступных продуктах больше всего кальция: раскрыла медик
Sina Schuldt/www.globallookpress.com
Без такого минерала страдать будут не только кости

Во многих доступных продуктах содержится масса кальция, который необходим не только для прочных зубов и костей, но и для свертываемости крови, работы нервной системы и сокращения мышц с сердцем, указала врач клинической лабораторной диагностики Ольга Малиновская.

Дефицит кальция – это спазмы мышц, онемение и аритмия. Организм человека не может синтезировать кальций самостоятельно, а потому его нужно употреблять в достаточном количестве при суточной норме в 1000-1200 миллиграммов.

Молочные продукты, лидирующие по содержанию этого минерала – молоко, йогурт, сыр и творог. При этом только стакан молока содержит до 30% суточной нормы, вне зависимости от жирности.

"Также этот элемент содержат орехи, сухофрукты, сардины и лососевая рыба, листовые овощи, бобовые, соевое молоко и сыр тофу, кунжут и семена чиа", – поведала специалист.

Источник: Мослента ✓ Надежный источник
новости партнеров

Bloomberg: Кремль нашел спасение от самых жестоких санкций Запада

Москва компенсирует ущерб за счет одного фактора

Втягивают в конфликт: НАТО нашла неожиданного "врага" России

Альянс стремится дестабилизировать все мировое пространство

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей