В каких доступных продуктах больше всего кальция: раскрыла медик

Без такого минерала страдать будут не только кости

Во многих доступных продуктах содержится масса кальция, который необходим не только для прочных зубов и костей, но и для свертываемости крови, работы нервной системы и сокращения мышц с сердцем, указала врач клинической лабораторной диагностики Ольга Малиновская.

Дефицит кальция – это спазмы мышц, онемение и аритмия. Организм человека не может синтезировать кальций самостоятельно, а потому его нужно употреблять в достаточном количестве при суточной норме в 1000-1200 миллиграммов.

Молочные продукты, лидирующие по содержанию этого минерала – молоко, йогурт, сыр и творог. При этом только стакан молока содержит до 30% суточной нормы, вне зависимости от жирности.

"Также этот элемент содержат орехи, сухофрукты, сардины и лососевая рыба, листовые овощи, бобовые, соевое молоко и сыр тофу, кунжут и семена чиа", – поведала специалист.