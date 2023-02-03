Прием снотворных увеличивает риск развития деменции

Ученые обнародовали данные нового исследования

Специалисты Калифорнийского университета выявили связь между приемом препаратов для быстрого засыпания и возникновением дегенеративных отклонений. Они изучили сведения более трех тысяч пожилых пациентов, установив связь между приемом препаратов и работой мозга.

Ученые проверили данные людей, которые жили вне домов престарелых. Их средний возраст составил 74 года. Примерно 20% от всех испытуемых страдали от нейродегенеративных недугов.

Деменция была выявлена у 79% человек, которые ранее принимали препараты для сна. Разницы между представителями европеоидной и негроидной рас они не заметили.

При этом они выяснили, что чернокожие реже пьют снотворные, а белокожие чаще принимают бензодиазепины и антидепрессант тразодон. Специалисты полагают, что это может быть связано с разным социальным статусом людей.