Прием снотворных увеличивает риск развития деменции

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Специалисты Калифорнийского университета выявили связь между приемом препаратов для быстрого засыпания и возникновением дегенеративных отклонений. Они изучили сведения более трех тысяч пожилых пациентов, установив связь между приемом препаратов и работой мозга.
Ученые проверили данные людей, которые жили вне домов престарелых. Их средний возраст составил 74 года. Примерно 20% от всех испытуемых страдали от нейродегенеративных недугов.
Деменция была выявлена у 79% человек, которые ранее принимали препараты для сна. Разницы между представителями европеоидной и негроидной рас они не заметили.
При этом они выяснили, что чернокожие реже пьют снотворные, а белокожие чаще принимают бензодиазепины и антидепрессант тразодон. Специалисты полагают, что это может быть связано с разным социальным статусом людей.
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