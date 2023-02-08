Доктор Мясников назвал главную ошибку россиян при лечении ОРВИ

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Телетерапевт Александр Мясников призвал соотечественников отказаться от самостоятельного назначения лечения во время простуды. Медик указал, что за многими водится привычка беспорядочно принимать лекарственные препараты при острых респираторных заболеваниях, чего делать, по его словам, точно не следует.
"Это боль врачей: люди принимают антибиотики при вирусных заболеваниях. Это вообще не входит ни в какие ворота", – развел руками Мясников в эфире программы "О самом главном".
Антибиотики, напомнил Мясников, назначает исключительно тогда, когда речь идет о бактериальной инфекции. Кстати говоря, при допущении подобных ошибках в Соединенных Штатах врачей могут привлечь к уголовной ответственности.
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