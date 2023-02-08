Как распознать приближение нервного срыва: главные признаки

Как распознать приближение нервного срыва: главные признаки
Ute Grabowsky/photothek.net via/www.globallookpress.com
Проблему ни в коем случае нельзя усугублять - найдите повод расслабиться

Нежелание приступать к работе, апатия и хандра, общая подавленность настигают нас неожиданно. Зачастую проблема заключается в переутомлении или истощении нервной системы, когда мозг самостоятельно запускает процесс, чтобы нажать на "тормоз", указывает психолог Екатерина Тур.

Первое, что необходимо сделать – отдохнуть и попытаться расслабиться. Представьте, что вы перегружаете свою нервную систему и заставляете ее работать на максимальных оборотах – она может легко дать сбой.

Самые частые признаки нервного истощения – частые головные боли и головокружения, потеря аппетита, вялость и слабость, нарушение когнитивных функций – теряется внимание, дезориентация в пространстве, беспокойный сон, низкий уровень полового влечения и общая нетерпеливость. Но нужно бороться не со следствиями, а с причиной.

"Спите не меньше восьми часов в сутки. Ложиться необходимо в одинаковое время, сбалансированно питаться. Особое внимание уделять пище, обогащённой витаминами группы В и Омега-3 жирными кислотами; отказаться от спиртного, кофеина и курения; ввести умеренные физические нагрузки. Это могут быть прогулки пешком, плавание, езда на велосипеде, разминка по утрам", – указала психолог.

Ну а за ускорением реабилитационного процесса и поддержки организма нужно обращаться уже к специалистам.

Источник: Championat.com ✓ Надежный источник
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