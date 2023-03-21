Медик рассказал о самой популярной мужской жалобе

Годы берут свое у каждого

Одна из наиболее частых причин обращения к урологу среди мужчин – проблемы с мочеиспусканием. Проблема же "растет" либо из простатита, либо из аденомы предстательной железы, уточнил уролог-андролог Руслан Корнилов.

Второе место по популярности – эректильная дисфункция, а вот за ним уже следует раннее семяизвержение.

"Сначала проводится обследование, собираются жалобы, заполняются опросники, выявляется причина. Когда диагноз поставлен, и он понятен, назначается лечение. Оно может быть консервативным, рядом препаратов, а если требуется операция, пациент собирает анализы и ложится на не. Это актуально, в частности, при лечении простаты", – сообщил уролог.