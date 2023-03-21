Как восстановить иммунитет к лету: терапевт раскрыл секрет

Как восстановить иммунитет к лету: терапевт раскрыл секрет
Konstantin Kokoshkin/www.globallookpress.com
Начинать нужно с питания

Авитаминоз – стандартное зимой явление, возникающее от дефицита света, малой физической активности и изменения рациона, из которого пропадают фрукты, овощи и зелень. Врач-терапевт Андрей Кондрахин рассказал, как восстановить иммунитет для весны и лета.

При постоянном насморке, частых простудах, слабости и сонливости кому-то не хватает цинка и магния, витаминов группы В. Предпочтительнее, конечно, получать их из продуктов, а не из еды.

"В большинстве случаев достаточно фруктов и овощей: капуста белокочанная, помидоры в бланшированном виде, огурцы. Сейчас идет пост, и он очень удачно попадает по времени для восстановления организма после зимы. В пост мы убираем белок, который дает гниение и старение. Применение продуктов овощной природы – это защелачивание организма, снижение кислоты. Люди становятся более здоровыми, потому что они проходят очищение в прямом смысле слова. Яблока, апельсина, банана в день будет достаточно, чтобы человек получал достаточно витаминов", – указал медик.

Источник: Слово и Дело ✓ Надежный источник
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