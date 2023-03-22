Медик назвал главное правило приема витаминов

Медик назвал главное правило приема витаминов
Nikolay Gyngazov/www.globallookpress.com
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Можно и нужно обходиться без препаратов

Чрезмерная любовь к употреблению витаминов приводит к тяжелым последствиям, предупреждает кандидат медицинских наук, врач-гепатолог Сергей Вялов. Особую осторожность следует проявлять с витамином D.

Некоторые почему-то уверены, что требуется ежедневный прием витаминов в капсулах. Однако лучший выбор – грамотно подобранный рацион, ведь лучше всего усваиваются витамины из продуктов.

"Когда мы говорим про витамины, у нас почему-то всегда есть презумпция виновности. Каждый свято верит, что ему витаминов не хватает. Никому в голову не приходит, что витаминов может быть слишком много. Все думают, что едят отвратительные продукты, в которых нет витаминов, а на самом деле они есть", – объяснил специалист.

Прием витаминных препаратов без консультации исключен, если вы не хотите обеспечить себя гипервитаминозом.

"Избыточные дозы витамина D приводят к вымыванию кальция из костей, угнетению иммунитета, нарушению тонуса сосудов, и память от этого тоже страдает. Последнее британское исследование даже говорит, что чрезмерное употребление этого витамина способствует развитию умственной отсталости", – добавил специалист.

Источник: Спутник ✓ Надежный источник
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