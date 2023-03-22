Доктор Мясников перечислил самые вредные пищевые привычки

Среди них - отказ от завтрака

Телетерапевт Алесандр Мясников рассказал об основных вредных пищевых привычках, от которых нужно немедленно избавиться. К примеру, необходимо оградить детей от гаджетов во время еды.

"У детей в таких случаях отключается функция контроля за едой. Что он ест, в каком количестве ест, он уже не ориентируется ни на аппетит, ни на вкус. А что он делает механически – без разницы. Это путь и к отупению, и к ожирению", – раскрыл Мясников.

Нельзя ни в коем случае пропускать завтрак. Тот, кто пропускает утренний прием рацион, имеет повышенный риск ожирения. Конечно, пищу следует прожевывать неторопливо и размеренно – не только измельчить, но и пропитать слюной, в которой содержатся все необходимые ферменты.

И, конечно, не есть через силу, если вы уже наелись.