Доктор Мясников перечислил самые вредные пищевые привычки

Доктор Мясников перечислил самые вредные пищевые привычки
Фото: t.me/tv_360ru
Среди них - отказ от завтрака

Телетерапевт Алесандр Мясников рассказал об основных вредных пищевых привычках, от которых нужно немедленно избавиться. К примеру, необходимо оградить детей от гаджетов во время еды.

"У детей в таких случаях отключается функция контроля за едой. Что он ест, в каком количестве ест, он уже не ориентируется ни на аппетит, ни на вкус. А что он делает механически – без разницы. Это путь и к отупению, и к ожирению", – раскрыл Мясников.

Нельзя ни в коем случае пропускать завтрак. Тот, кто пропускает утренний прием рацион, имеет повышенный риск ожирения. Конечно, пищу следует прожевывать неторопливо и размеренно – не только измельчить, но и пропитать слюной, в которой содержатся все необходимые ферменты.

И, конечно, не есть через силу, если вы уже наелись.

Источник: Петербургский дневник ✓ Надежный источник
новости партнеров

Кремль выступил с формулой мира на Украине

Москва приняла план Пекина

Почему США отказались от ядерной войны с Россией

План Белого дома раскрыл политолог

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей