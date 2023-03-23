Кому запрещено пользоваться ушными палочками

ЛОР рассказала об опасности такой гигиены

Терпеть боль в ушах нелегко. Причины отита разнятся – как правило это следствие переохлаждения из-за прогулки в ветер и купания в ледяной воде. Появляется боль в ухе, беспокоящая преимущественно во время сна.

Многие, пытаясь снять болевые симптомы, ковыряются в раковине ушной палочкой, чего делать категорически не следует. Необходимо принять обезболивающее противовоспалительное средство и на пару часов приложить к уху сухую теплую фланель, советует врач-оториноларинголог Ирина Лашкина.

При отите запрещены не только ватные палочки – также под запретом попадание воды в слуховой канал и использование спиртовых настоек.

"Не рекомендуется и самостоятельное использование капель – боль в ухе может быть вызвана бактериальной или грибковой инфекцией, а каждая из них требует разных подходов к лечению. Прикладывать к больному уху грелку категорически запрещено – это может лишь усилить воспаление и нанести вред, особенно если отит окажется гнойным", – заявила специалист.