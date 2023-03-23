Медик назвал самый доступный и полезный вид спорта для россиян

Медик назвал самый доступный и полезный вид спорта для россиян
Konstantin Kokoshkin/www.globallookpress.com
Особенно актуально для возрастных категорий

Главный профилактолог УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев порекомендовал россиянам активнее заниматься ходьбой, которую назвал наиболее доступным способом физической активности – от такого вида спорта нагружаются не только ноги, но и весь организм.

При таком виде активности довольно легко сочетать скорость с длительностью прогулок. К тому же, в 21 веке у многих имеются смарт-часы, фиксирующие пульс и количество затраченных калорий.

В отличие от остальных нагрузок, у ходьбы не так много – или, вернее, совсем немного показаний. После тяжелых болезней и операций она весьма полезна. Естественно, после консультации с медиками, которые рекомендуют совершать ежедневные прогулки с прохождением не менее 10 тысяч шагов.

"Скандинавская ходьба – физическая активность, которая сегодня набирает популярность. И не случайно, ведь правильное использование специальных скандинавских палок позволяет распределить нагрузку на организм равномерно, помогает разгрузить суставы и приводит в работу около 90 % мышц, за счет чего увеличивается расход энергии", – указал специалист.

Источник: ФедералПресс ✓ Надежный источник
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