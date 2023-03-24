При каких симптомах нужно прекращать поститься

При каких симптомах нужно прекращать поститься
Фото: unsplash.com
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Проблемы возникают в двух случаях

Чаще всего во время Великого поста люди поступают в больницы по двум причинам – из-за рекого прекращения приема постной пищи, либо слишком строгого следования правилам. Врач Светлана Малиновская рассказала, какие симптомы могут тревожным звонком при соблюдении поста.

Указывать на ухудшение состояния могут головокружение, повышенное потоотделение, тошнота и голод. Если человек стал чувствовать себя заторможенным, появилась раздражительность, мышечные судороги, то это повод обратиться в больницу.

"Ни в коем случае не пытайтесь исправить ситуацию самостоятельно, начав неконтролируемо употреблять жирную, калорийную или сладкую пищу", – утверждает специалист.

По ее словам, при соблюдении поста нельзя резко менять режим питания, срываясь на полпути. Так можно уничтожить свою поджелудочную железу. Также к проблемам может привести недостаток углеводов, из-за чего мозг испытывает нехватку глюкозы и даже может впасть в гипогликемическую кому. 

Источник: ОСН
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