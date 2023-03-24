Россиянкам назвали главный способ борьбы с целлюлитом

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Фитнес тренер Алена Грибанова раскрыла основные способы, с помощью которых можно избавиться от целлюлита на бедрах.
Грибанова указала, что проблема знакома многим россиянкам, однако целлюлит – вовсе не стандарт для женской физиологии. Гормональный фон играет лишь одну из ролей, в остальном проблема появляется из-за нарушений обмена веществ, неправильного питания и ухудшения кровообращениях в подкожно-жировой клетчатке.
В первую очередь необходимо сдать анализы на гормоны и пройти анализы у эндокринолога. Необходимо сменить пищевые привычки – исключить газировку, алкоголь и мучное. Заменить всю вредную еду необходимо отварным мясом, рыбой, овощами, фруктами и кашей, цельнозерновым хлебом, натуральными соками и сыром с творогом.
Специалист рекомендует совершать больше пеших прогулок и заниматься танцами, единоборствами или пилатесом с йогой.
"Очень важно уделить внимание осанке, особенно поясничному отделу позвоночника. Если там есть проблемы, то, скорее всего, будет ухудшаться отток жидкости от нижних конечностей, что приведет к застою лимфы в тканях", – указала специалист.
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