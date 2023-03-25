Врач указал на необычный признак начала развития деменции

Врач указал на необычный признак начала развития деменции
Фото: unsplash.com
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Привычка может стать первым тревожным сигналом

Калифорнийские ученые утверждают, что им удалось установить связь между появлением у человека деменции и ежедневным дневным сном. По их словам, у тех, кто предпочитал отдыхать в середине дня, болезнь развивалась чаще.

Врач-сомнолог Михаил Полуэктов утверрждает, что оснований не доверять результатам исследований нет. Однако они могут указывать не на то, что при ежедневном дневном сне риск развития деменции растет, а на то, что необходимость в отдыхе днем может быть первым симптомом развития дегенеративных процессов в головном мозге.

Специалист допускает, что это может говорить о повреждении нервных центров, которые отвечают за правильную регуляцию внутренних часов, из-за чего организм перестал правильно определять время отдыха и бодрствования.

"И по этой причине такие люди чаще, чем другие, начинают позволять себе дневной сон", – считает он.

По его словам, с годами изменения в поведении станут более очевидными, и помимо необходимости в дневном отдыхе появятся когнитивные нарушения.

Источник: Вечерняя Москва ✓ Надежный источник
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