Врач указал на необычный признак начала развития деменции

Привычка может стать первым тревожным сигналом

Калифорнийские ученые утверждают, что им удалось установить связь между появлением у человека деменции и ежедневным дневным сном. По их словам, у тех, кто предпочитал отдыхать в середине дня, болезнь развивалась чаще.

Врач-сомнолог Михаил Полуэктов утверрждает, что оснований не доверять результатам исследований нет. Однако они могут указывать не на то, что при ежедневном дневном сне риск развития деменции растет, а на то, что необходимость в отдыхе днем может быть первым симптомом развития дегенеративных процессов в головном мозге.

Специалист допускает, что это может говорить о повреждении нервных центров, которые отвечают за правильную регуляцию внутренних часов, из-за чего организм перестал правильно определять время отдыха и бодрствования.

"И по этой причине такие люди чаще, чем другие, начинают позволять себе дневной сон", – считает он.

По его словам, с годами изменения в поведении станут более очевидными, и помимо необходимости в дневном отдыхе появятся когнитивные нарушения.