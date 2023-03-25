В какое время нужно идти спать: советы ученых

В какое время нужно идти спать: советы ученых
Фото: unsplash.com
Удалось установить идеальный временной интервал

Практически все знают, что здоровым считается сон, продолжительностью около восьми часов. Однако для того, чтобы он помогал организму восстанавливаться, время, когда человек ложиться в кровать, тоже должно быть определенным, утверждают ученые. 

По словам специалистов, сон необходимо начинать в соответствии с собственными цикадными ритмами. В противном случае во время пробуждения состояние будет разбитым. Эксперты советуют в этом вопросе ориентироваться на собственное состояние: если упадок сил начался примерно в 15:00, то идеальное время отхода ко сну будет примерно через семь часов. В таком случае после подъема примерно в 6 утра человек будет ощущать себя отдохнувшим.

Самым полезным для организма интервалом для засыпания является с 22 до 23 часов. К такому выводу пришли ученые после анализа порядка 100 тысяч респондентов. Если правильным подходом ко сну пренебрегать, это отразится на состоянии здоровья, в частности – сердечно-сосудистой системе.  

Источник: Onet.pl ✓ Надежный источник
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