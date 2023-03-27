Какие продукты обязательно нужно есть пожилым людям

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С возрастом в организме начинают происходить необратимые процессы, которые негативно сказываются на здоровье. Меняется и метаболизм человека, поэтому к диете пожилым людям нужно относиться внимательно.
Существует несколько типов продуктов, которые считаются самыми полезными для пенсионеров. К примеру, это все овощи зеленого цвета. Среди них шпинат, брокколи, капуста, огурцы и другие. Также хорошо на организме отразится употребление разнообразных ягод.
Перечисленные продукты помогут укрепить иммунитет, будут способствовать предотвращению болезней сердца и возникновению раковых опухолей.
Еще одними полезными продуктами для пожилых людей являются яйца. Они снабжают организм полезным типом белка, что сказывается на состоянии костей, мыщц и других органов. Также пенсионерам нужно есть рыбу, орехи и оливковое масло, разбавляя все цельнозерновыми продуктами.
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