Медик назвала самые вредные продукты для желудка

И это то, что любимо всеми

Копченое и жареное мясо с крепким алкоголем и сладким (в особенности газированной водой) можно смело считать самой вредной едой для желудка, предупреждает терапевт Ольга Чиркова.

В жирном мясе содержится огромное количество количество канцерогенов и других вредных веществ, которые мешают усвоению продуктов в желудке и наносят вред всему организму.

Медик уточнила, что вред для желудка представляют продукты, раздражающие слизистую. Потому туда можно отнести копченое и жареное мясо с колбасными изделиями ввиду огромного содержания добавок и канцерогенов.

А употребление крепкого алкоголя, указала специалист, вызывает ожоги слизистой оболочки. Сладкое же провоцирует брожение и вздутие живота – запивая все это сладкой газировкой, вы способствуете лишнему образованию углекислого газа с пузырьками.