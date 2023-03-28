Медик назвала самые вредные продукты для желудка

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Копченое и жареное мясо с крепким алкоголем и сладким (в особенности газированной водой) можно смело считать самой вредной едой для желудка, предупреждает терапевт Ольга Чиркова.
В жирном мясе содержится огромное количество количество канцерогенов и других вредных веществ, которые мешают усвоению продуктов в желудке и наносят вред всему организму.
Медик уточнила, что вред для желудка представляют продукты, раздражающие слизистую. Потому туда можно отнести копченое и жареное мясо с колбасными изделиями ввиду огромного содержания добавок и канцерогенов.
А употребление крепкого алкоголя, указала специалист, вызывает ожоги слизистой оболочки. Сладкое же провоцирует брожение и вздутие живота – запивая все это сладкой газировкой, вы способствуете лишнему образованию углекислого газа с пузырьками.
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